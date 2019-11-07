شاهد.. إسراء عبدالفتاح في مشهد رومانسي مع زوجها بشهور حملها الأخيرة

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح، نجمة مسرح مصر، متابعي صفحتها الرسمية عبر موقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وظهرت "إسراء" في الصورة برفقة زوجها حمدي الميرغني في مشهد رومانسي وهو يحتضنها من الخلف ويضع يده على بطنها، صانعا علامة قلب على "الجنين".



وظهرت إسراء بإطلالة كاجوال أنيقة في شهور حملها الأخيرة، حيث تألقت بـ"بادي" أبيض مع جيب جينز، كما لم تعتمد وضع أي مكياج، وبدت بشرتها أكثر نضارة وجمالا.



يُذكر أن نجما "مسرح مصر" الفنان حمدى الميرغنى وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاحينتظران حادثًا سعيد فى الأشهر القليلة المقبلة، حيث تستعد إسراء لوضع مولودهما الأول بعد عامين من الزواج.

