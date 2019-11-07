تجميد العمل بمسلسل "بابا العرب" إلى أجل غير مسمى

أعلن دير الأنبا بيشوي، قبل قليل، تجميد العمل الخاص بمسلسل بابا العرب إلى أجل غير مسمى.



وقال نيافة الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس الدير، في بيان صحفي، إن ذلك نظرًا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير.



وكان دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون قد بدأ الاستعدادات لإنتاج أول مسلسل كنسي في مصر، يتناول السيرة الذاتية للبابا الراحل شنودة الثالث، ويحمل العمل اسم "بابا العرب"، ويتكون من 34 حلقة، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطاالله توفيق.