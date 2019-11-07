أردوغان يهدد أوروبا بفتح الأبواب أمام اللاجئين

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بفتح الأبواب أمام اللاجئين إذا لم يتلق الدعم الكافي من قبل دول الاتحاد.



وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء المجر خلال زيارة الأخير أنقرة، إن العملية العسكرية التركية على شمال سوريا مستمرة، متهما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بعدم الوفاء بتعهداتهما بإخراج من وصفهم بـ"الإرهابيين" من المناطق الحدودية السورية مع تركيا، وذلك وفق قناة "TRT" التركية.



وبشأن إمكانية التخلي عن صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" قال أردوغان إنه يمكن لأنقرة الحصول على منظومة باتريوت الدفاعية من أمريكا إذا كانت الشروط مناسبة.



وأشار أردوغان إلى أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء المقبل في واشنطن، سوف يبحث العلاقات الثنائية وتطوير العلاقات الاقتصادية والملفات الاقتصادية ومحاربة الإرهاب خلال المرحلة المقبلة.