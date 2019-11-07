عالم أزهرى يوضح جزاء الوالدين اللذين يُحفّظان أبناءهما القرآن

أوضح الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، جزاء الوالدين اللذين يُحفّظان أبنائهما القرآن في الآخرة وتكريمهما بتاج الكرامة.



وأضاف "العزازي" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": "أنه في يوم القيامة سيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه".



وأوضح أن كل الناس تفر من أمها وأبيها يوم القيامة إلا حامل القرآن الذي يبحث عن أمه وأبيه من بين الناس، بأمر من الله سبحانه وتعالى، مخاطبًا والديه: "اليوم أكرمكما بين عبادي كما كرمتما في الدنيا كتابي".

