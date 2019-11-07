محافظ كفرالشيخ يغلق كوبري تل المعصرة بالحامول

قرر محافظ كفرالشيخ، اليوم، إغلاق كوبري تل المعصرة بقرية الأبعادية بمركز الحامول، حفاظًا على أرواح المواطنين.



وقال المحافظ في بيان له إنه تمت مخاطبة وزير الري والموارد المائية، بسرعة إحلال وتجديد الكوبري، لكونه به تصدعات وتشققات.



وكان الأهالي تقدموا بشكاوى عديدة للمحافظ بالتدخل لإغلاق هذا الكوبري لكونه به تصدعات وتشققات ومن الممكن أن يؤدي إلى الانهيار أثناء مرور العربات، وعلى الفور شكل المحافظ لجنة فورية للمعاينة وأكدت عدم سلامة الكوبري، وحفاظًا على أرواح المواطنين أصدر المحافظ تعليماته بغلق الكوبري من الجهتين بالكتل الخرسانية لمنع مرور الأهالي والعربات من عليه.