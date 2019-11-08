أبرزهم "الأسد".. أبراج تعشق العزلة

يوجد دائمًا أشخاص يحبون المحافظة على مساحتهم الخاصة وقضاء بعض الوقت بمفردهم، يفضلون استغلال وقتهم الخاص في التفكير في أهدافهم وخططهم وغيرهما من الأمور، وتتحدث لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن الأبراج التي لا تتخلى عن مساحتها الشخصية وتفضل قضاء معظم الوقت بمفردها.



الأسد:

يقدر مواليد برج الأسد وقتهم الخاص، أولًا: لأنهم يحبوا العزلة، ولأنه يستغلوا ذلك الوقت للعمل على أنفسهم وبذل أقصى جهودهم لتعزيز مهاراتهم، فهم يحبون أن يكونوا مثاليين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بعملهم.



الحمل:

يعتبر مواليد برج الحمل من أكثر الأشخاص الاجتماعيين؛ إلا أنهم دائمًا يرغبون في تجنب التجمعات والزحمة ويتابعون يومهم وروتينهم بهدوء، كما أنهم لا يتخلون عن مساحتهم الخاصة؛ لأنها تساعدهم على تجديد طاقتهم.



القوس:

يعتبر مواليد برج القوس من أكثر الأشخاص عزلة واستقلالية، حيث يقضوا الوقت بمفردهم أكثر مما يقضوه مع الآخرين؛ فهم عادة ما يروا أن وقتهم الخاص ثمين ولا يجب إهداره مع الآخرين.



الجوزاء:

تردد مواليد برج الجوزاء هو السبب وراء قضائهم معظم الوقت بمفردهم، لأنهم يعجزون عن تحديد ما إذا كان يريدون التواجد برفقة الأشخاص أم لا، كما أنهم على الرغم من أنهم اجتماعيين؛ إلا أنهم يواجهوا مشكلة في إدارة الوقت لتعزيز حياتهم الاجتماعية.