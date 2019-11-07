بدء تنظيم حركة الشاحنات بميناء بورسعيد السبت

قرر محافظ بورسعيد، بدء تنفيذ مخطط تنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء، ابتداء من السبت المقبل، لمنع حدوث التكدس خارج أسوار الميناء بمنفذ الرسوة.

وأوضح المحافظ، في بيان إعلامي له، أنه تقرر فتح أبواب الميناء من السادسة صباحا لدخول سيارات الشاحنات ومنع انتظارها نهائيا في شارع عزمي، وتوقيع غرامات على المخالفين، على أن يتم بدء خروج الشاحنات من الميناء ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا باستثناء شاحنات القمح، على أن يتم انتظار الشاحنات داخل أسوار الميناء إلى حين الانتهاء من عمليات شحنها استعدادا للخروج في الميعاد المقرر.

ووجه محافظ بورسعيد بتنفيذ قرار إغلاق منفذ اللنش ابتداء من السبت القادم، والانتهاء من دراسة نقل منفذ الشاحنات إلى منفذ الرسوة قبل نهاية الشهر الحالي، والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لتنفيذ هذه القرارات، ومتابعة حركة المرور على طريق الشاحنات المجاور للميناء، لمنع عودة التكدس فيه نهائيا مع إزالة كافة العشوائيات الموجودة به ورفع كفاءة الرصف على امتداده.