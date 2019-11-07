الجندى: الإنسان الذى ليس له أعداء "تافه"
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:21 م
رباب الأهوانيطباعة
وصف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الإنسان الذي ليس له أعداء بأنه "تافه".
وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": "أن شيوخ منتصف العصا هم سبب هلاك الدين".
وأوضح أن شيوخ منتصف العصا يتخذون موقفًا محايدًا، فهم يحرصون على عدم إثارة غضب أي فريق، متابعًا: "لا بد أن تراهن صح ولازم تشتغل صح، يا وطنك يا تنسى".
وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": "أن شيوخ منتصف العصا هم سبب هلاك الدين".
وأوضح أن شيوخ منتصف العصا يتخذون موقفًا محايدًا، فهم يحرصون على عدم إثارة غضب أي فريق، متابعًا: "لا بد أن تراهن صح ولازم تشتغل صح، يا وطنك يا تنسى".