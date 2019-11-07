الجندى: الإنسان الذى ليس له أعداء "تافه"

وصف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الإنسان الذي ليس له أعداء بأنه "تافه".



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": "أن شيوخ منتصف العصا هم سبب هلاك الدين".



وأوضح أن شيوخ منتصف العصا يتخذون موقفًا محايدًا، فهم يحرصون على عدم إثارة غضب أي فريق، متابعًا: "لا بد أن تراهن صح ولازم تشتغل صح، يا وطنك يا تنسى".



