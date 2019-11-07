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مصر

جامعة عين شمس تحتفل بـ125 عامًا على قرار إنشاء المتحف المصرى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:10 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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احتفلت كلية الآداب جامعة عين شمس، فى ندوة نظمتها تحت رعاية الدكتور مصطفى مرتضى، القائم بأعمال عميد الكلية، اليوم الخميس، بمرور 125 عامًا على قرار إنشاء المتحف المصري بالقاهرة، ركز فيها د. مصطفى على الدور الكبير الذي يلعبه المتحف المصري في توثيق تاريخنا القديم وما يضمه من آثار ومقتنيات نادرة تفخر بها كل الأجيال.

قال الدكتور مصطفى، خلال الندوة التي حملت عنوان "الخديوي عباس حلمي الثاني والمتحف المصري"، وبحضور الأمير عباس حلمي، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق: إنه يشعر بالسعادة لاستضافة الأمير عباس حلمي الذي يحمل تاريخًا وتراثًا ثقافيًا حول بلادنا مصر في مرحلة هامة من تاريخها".

وتابع قائلًا إن هذا اللقاء مع أساتذة وطلاب كلية الآداب جامعة عين شمس يعد لقاءً تاريخيًا، يفيد الأجيال الجديدة بأن تتعرف على تاريخ مصر عبر شهادة أحد أفراد تلك العائلة العلوية الكبيرة، وأن الأمير عباس حلمي هو ابن الأمير محمد عبدالمنعم ابن الخديو عباس حلمي الثاني ابن الخديو محمد توفيق ابن الخديو إسماعيل ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا، الذي يشهد لهم التاريخ بالمساهمة في بناء مصر الحديثة، فضلًا عن النهضة التي شهدها عصر محمد على باشا في مختلف المجالات.

من جانبه، عرض وزير الآثار الأسبق تاريخ إنشاء المتحف المصري على يد الخديو عباس حلمي الثاني، كما استعرض إنجازاته التي تضمنت إنشاء بورصة الإسكندرية عام 1899، وإنشاء المتاحف القومية الأربعة، كما عرض مجموعة من الوثائق المصرية المهمة، وعرض صورًا نادرة للمتحف المصري خلال مراحل إنشائه المختلفة.

وفي نهاية الندوة كرم الدكتور مصطفى الأمير عباس حلمي بإهدائه درع الكلية، كما حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية.
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