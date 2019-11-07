حجز دعوى المحامي المتهم بخيانة الأمانة للحكم بجلسة 26 ديسمبر

حجزت محكمة جنح مستأنف عين شمس، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، القضية المتهم فيها المحامي عدنان عبدالمجيد، بخيانة الأمانة، للحكم بجلسة 26 ديسمبر المقبل.



وترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامي المتهم، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وشيوخ المهنة.



وذكر "عاشور" في بداية الجلسة، أنه سيتم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم محل القضية، ووضعه تحت تصرف المحكمة، لإغلاق ملف القضية، وهو ما تم وسلمت الصيغة التنفيذية بنهاية الجلسة.



يشار إلى أن الاتهام الموجه للمحامي، هو خيانة الأمانة؛ بسبب الاحتفاظ بالصيغة التنفيذية لحكم صادر لصالح موكليه لعدم تسديدهم لأتعابه.