حضور جماهيرى وإشادة نقدية فى ندوة بالثقافة السينمائية (صور)

عرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، فيلمى "عروستى" و"شياكة"، أمس الأربعاء بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد، تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.



وأقيمت ندوة عقب عرض الفيلمين بحضور كوكبة من الكتاب والنقاد وعدد كبير من الجمهور، وحمدى السيد مخرج فيلم شياكة، وشريف جابر مخرج فيلم عروستى، وهما من الأفلام الروائية القصيرة، وأدار الندوة الناقد السينمائي مجدى الشحرى مدير مركز الثقافة السينمائية.



وناقشت الندوة الأفلام من حيث الفكرة والرؤية الفنية للمخرج والرسالة التي يقدمها العمل، فعن فيلم "شياكة" وهو فيلم صامت مدته ١٧ دقيقة، نجده قائم على فكرة نقدية ساخرة للمجتمع وتوصيل الرسالة بشكل رمزى غير مباشر لبعض الجوانب السلبية للتفكير المجتمعى الذى يقيم الأشياء والأشخاص بالشكل الظاهرى فقط، وقد أثنى النقاد على العمل منهم الناقد سيد الإسكندراني الذى أشاد باختيار الموسيقى التصويرية للعمل وفكرة الفيلم الصامت الذى أعاد المتلقي لذاكرة السينما الصامتة، التى تعتمد على المدرسة الرمزية وليس المباشرة فى توصيل وجهة نظر المخرج كأفلام شارلى شابلن، أما فيلم عروستى وهو فيلم روائي قصير مدته ١٥ دقيقة ناطق ملون، وأيضًا ينتمى للأفلام الساخرة، فهو يستعرض فكرة البحث عن عروسة.



جاء ذلك بحضور الفنان عبدالفتاح البلتاجي، الناقد سيد الإسكندراني، الفنان معتز السويفي، الموزع الموسيقي سامح توفيق، الكاتب الصحفي محمد الغيطاني، السيناريست ناصر عبيد، المنتج الفني ماجد البحيرى، السيناريست حسن أبوالعلا.