بعد لقاء عون.. "الحريري": المشاورات مستمرة حول تشكيل الحكومة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس، مواصلة المشاورات مع رئيس الدولة والأطراف الأخرى حول تشكيل الحكومة الجديدة، وفقًا لفضائية سكاي نيوز العربية.



وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وصل إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون.



وقال موقع "لبنان 24"، إن سعد الحريري زار قصر بعبدا، بناء على طلب من ميشال عون.



وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت عدد من المسيرات الاحتجاجية الطلابية في عدة مناطق في لبنان رفضا لقرار عودة الدراسة ودعما لمطالب الحراك.