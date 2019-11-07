أستاذ تمويل: المشروعات القومية تصيب إعلام الجماعة الإرهابية بالجنون

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، الأثر الاقتصادي للمشروعات القومية ودورها في تحقيق التنمية، قائلًا إن الهدف الأساسي للحكومة المصرية من تنفيذ المشروعات القومية، هو تحسين معيشة المواطن المصري، ومحاولة خلق مناخ جيد للاستثمار.



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر بتبني"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن دون هذه المشروعات لن يكون هناك أي تحسن في مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية تصيب الإعلام المعادي وقنوات الجماعة الإرهابية بالجنون.



وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن المشروعات القومية توجه ضربة قوية لشائعات الإرهاب وقنواته التي تدعي أن الدولة المصرية لا تفعل شيئًا للمواطن.