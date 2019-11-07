أشرف السعد: "رامي" شقيق هيثم أحمد زكي يعود من لندن لتلقي العزاء

أكد أشرف السعد، رجل الأعمال المصري المقيم في لندن، أن رامي عزل بركات، شقيق هيثم أحمد زكي من والدته، لم يعلم بخبر وفاته إلا من الصحافة.

وكتب "السعد" عبر صفحته على "فيس بوك": "اتصل بي جاري فى لندن وصديقى رجل الأعمال عز بركات زوج المرحومة هالة فواد ووالد رامي بركات شقيق المرحوم هيثم احمد زكي من أمه وأبلغني أنهم علموا بوفاته من الصحافة".

وتابع: "كان يتمنى أن يتم تأجيل الدفن حتى يستطيع شقيقق هيثم أن يسافر اليوم لحضور جنازة أخيه، وطلب مني أن أكتب على الفيس بوك أن رامي شقيق المرحوم هيثم يستعد للسفر الى مصر ليتقبل العزاء فى أخيه رغم انه لايجيد الحديث باللغة العربية لانه ولد فى لندن وتربى فيها".