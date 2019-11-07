فصل الكهرباء لمدة 4 ساعات بمنطقة الحميات ببنى سويف.. السبت

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، أنه سيتم فصل التيار عن أبراج الهدى، الروضة، التليفزيون، السراج وذلك بمنطقة الحميات بمدينة بنى سويف يوم السبت القادم بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك لعمل صيانة بمغذي الكهرباء الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف.



وأوضح قطاع الكهرباء فى بيان له أنه يتقدم باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.