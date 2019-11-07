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اقتصاد

تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:38 م
وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
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كشفت وزارة المالية عن تراجع العائد اليوم على أذون الخزانة، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يومًا، 15.90%، وأقل عائد 15.71% ومتوسط العائد 15.78%.

فيما سجل العائد على الأذون أجل 273 يومًا 15.53%، وأقل عائد 15.40%، ومتوسط العائد 15.51%.

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتعلن وزارة المالية والبنك المركزي عن نتائج الطرح ونسبة التغطية والعائد على السندات بعد نجاح العطاء نهاية اليوم.
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