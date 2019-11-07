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حوادث

خريطة استثمارات قيادات الإخوان الهاربين فى تركيا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل
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أكد مصدر مطلع أن الملف الذى أعده شباب جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى تركيا، لفضح وقائع فساد قياداتهم، يضم تفاصيل استثمارات بمليارات الدولارات، جميعها مسجلة بأسماء قيادات التنظيم الإرهابي الهاربين.

وكشف المصدر فى تصريحات، لـ"الدستور"، أنه وفقًا للملف، فقد حقق القيادي الإرهابي محمد الإسلامبولى حلمه، وامتلك مزرعة ضخمة في ريف إسطنبول، كما أصبح الإخوانى الهارب إسلام الغمري أحد رواد الأعمال.

وأوضح، أن الإخواني أشرف حامد، الهارب من حكم بالسجن المؤبد في أحداث العنف بالسويس، يعيش الآن تحت أقدام سادته الأتراك ويدير مركز "حريات" لحقوق الإنسان، الذي أسسه الإرهابى طارق الزمر بعد هروبه، بينما يملك الإخواني عامر عبدالرحيم، الشهير بـ"ترامب الإخوان" قرية "سانجة" السياحية، كما يملك 22 شقة فندقية بأكبر برج في إسطنبول.

وتابع المصدر، أما الهارب أيمن إسماعيل جاد، فافتتح شركة سياحية بشراكة جمعته مع الهارب ممدوح على يوسف، عن طريق الاستيلاء على أموال التنظيم وشراء شقتين لتأجيرهما للسائحين من عملاء الشركة، فيما بدأ الهاربان خالد عبداللطيف الخزرجي، وسمير زكي العركي، اللذان يسكنان في أفخر المنازل، في تدشين مشروعهما الخاص.

وأشار المصدر، إلى أن القيادات تركوا الشباب يتسولون في شوارع تركيا مقابل الحصول على ليرة واحدة، واستأثروا بالأموال لأنفسهم، مؤكدًا أن هذه الفضائح ستكون نهاية محتومة للجماعة الإرهابية.
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