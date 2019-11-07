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مصر

إنشاء مزرعة مصرية - جزائرية مشتركة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصرمحمد
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شارك وزير الزراعة، اليوم الخميس، في معرض الصالون البحري بالجزائر، ووقع مذكرة مزرعة جزائرية- مصرية مشتركة، وذلك خلال زيارته الحالية للجزائر.

وافتتح وزير الزراعة وشريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الصالون الدولي للصيد البحري في دورته الثامنة بحضور والي ولاية وهران والعديد من السفراء والهيئات الأجنبية.

ويشارك في الصالون الدولي الذي يستضيف مصر كضيف شرف في دورته، أكثر من 100 عارض من 11 جنسية مختلفة.

وأطلق الوزير حملة تشجير واسعة بالولاية، تشمل عددًا من الفضاءات الغابية، وكذلك الهياكل الرياضية، حيث أعطى إشارة الانطلاق من المركب الأوليمبي 40.000 مقعد.

وحضر وزير الزراعة، تجربة حول السلامة البحرية، توضح محاكاة لعملية إنقاذ سفينة صيد لحراس السواحل الجزائري والحماية المدنية.

وعلى هامش فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، وقع وزير الزراعة ونظيره الجزائري، اتفاقية تعاون لإنجاز مزرعة مشتركة جزائرية - مصرية لتربية المائيات، كما شارك في ورشة حول الإبداع والبحث العلمي في تطوير شعبة الصيد البحري وتربية المائيات.

ووقّع الوزيران مذكرة تعاون في المجال الزراعي والفلاحي واستصلاح الأراضي، حيث أكد "عماري"، أن مذكرة التعاون جاءت دعمًا لمسار التعاون الذي يربط البلدين، وأنها لبنة هامة في التعاون بينهما.

وأضاف، أن الاتفاقية فرصة لتفعيل التعاون الدولي مع جمهورية مصر لما لها من تجربة رائدة في مجال تربية المائيات وهي فرصة لمستقبل زاهر للتعاون بين البلدين.

كما أوضح الوزير الجزائري، أن الاتفاقية الثانية للشراكة التي وقعت لإنجاز مشروع لتربية المائيات بين الجزائر ومصر بولاية بشار، تعد إضافة هامة للتعاون وتبادل الخبرات ضمن استراتيجية الجزائر في التنمية الوطنية خاصة بمناطق الهضاب العليا والجنوب من خلال استغلال مشاريع تربية المائيات، مؤكدا أنه بإمكان الاتفاقية فتح فرص للتصدير نحو إفريقيا التي تعد سوقا واعدة.

من جانبه، استعرض وزير الزراعة المصري تجربة مصر في مجال التنمية المستدامة لتربية المائيات وأشاد بالتطور الذي شهده مجال الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، مؤكدًا ثقته الكاملة بأن العلاقة مع الجزائر ستؤدي إلى تبادل الخبرات، والتعاون التجاري على جميع المستويات، خاصة في الجانب الزراعي، موضحًا أن المشروع الذي سيقام بالجزائر يهدف إلى نقل الخبرات المصرية في مجال تربية المائيات وتبادل الخبرات في إطلاق مشروعات مستقبلية تعتمد على أسس علمية.

وأضاف، أن قطاع الثروة السمكية في مصر الذي بلغ إنتاجه 1.8 مليون طن سنويا ويسعى للوصول إلى تحقيق 3 ملايين طن سنة 2030، ويحتل المرتبة الثامنة عالميا وهو يعمل اليوم على تقديم خبراته للجانب الجزائري.
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