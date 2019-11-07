تركيا ضمن أخطر 9 دول يمكن أن تعيش بها فى العالم

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، أن دراسة نشرت مؤسسة "إنتر ناشونز الدولية" حول أخطر مناطق العيش في العالم، حيث احتلت تركيا المرتبة التاسعة من بين 20 دولة في إحصاءات عام 2019.



وتضمنت نتائج الدراسة، التي أجريت مع 202 ألف و259 شخصًا من 182 جنسية ويقيمون فى 187 دولة، قضايا شملت جودة المعيشة وتكلفة المعيشة والتمويل الشخصى والأمن وغيرها.



وفي فئة الأمن تم تصنيف الدول وفقًا لثلاثة عوامل مختلفة تتضمن الاستقرار السياسي والأمن الشخصي وبيئة السلام.