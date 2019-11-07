علا رشدى تنعى هيثم أحمد زكى: ربنا يجمعك مع حبايبك

نعت الفنانة علا رشدي، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وكتبت علا: "الله يرحمك ويجمعك مع حبايبك أكيد فى مكان أحسن... إنا لله وإنا إليه راجعون".



وكانت إنجي سلامة، خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، قد أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.