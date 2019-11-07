ضبط 8 أطنان دهانات فاسدة بالإسكندرية

تمكنت إدارة تموين برج العرب برئاسة سمير عبد النبي مدير الإدارة، وحماده جودة رئيس الرقابة، من ضبط 8 أطنان دهانات بدون ترخيص.



شنت الإدارة حملة بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة حفاظًا على الإقتصاد الوطنى.



أسفرت الحملة عن ضبط مصنع بويات ودهانات بدون ترخيص بمنطقة برج العرب، وتم التحفظ على كمية مواد خام تقدر بـ 8 أطنان مجهولة المصدر، وتم عرض المخالفة على وكيل النائب العام.



