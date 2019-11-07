إقبال كبير بفعاليات الدورى الثقافى الفنى بمدارس دمياط

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الدوريين الثقافي والفني بمواقع فرع دمياط، حيث شارك عدد من الطلبة الموهوبين بمسابقات الأسبوع الخامس للغناء الفردي والجماعي من خلال مدارس الفنية التجارية والنيل الإعدادية والشاعر الأسمر والجلاء وكفر سعد الإعدادية والمستقبل التجريبية الإعدادية والابتدائية والسادات الابتدائية المشتركة والبصارطة الابتدائية وعمر بن عبدالعزيز والكفراوي.



واستكملت مكتبة ميت أبوغالب دور الثقافة للتوعية بحالات ذوى القدرات الخاصة مع صفاء شكل بمدرسة الإعدادية بنات عن الجوانب المختلفة من أصحاب ذوى القدرات الخاصة، بداية من تصنيفهم حسب نوع الإعاقة حتى طرق الرعاية لصحة أفضل، وقدم قصر ثقافة دمياط الجديدة محاضرة تنمية قدرات الطفل للتعبير عن نفسه من خلال الحوار والأنشطة المختلفة سواء بالبيت أو المدرسة مع مراعاة المناسب لكل مرحلة عمرية وحالة صحية.



وعقد قصر ثقافة دمياط محاضرة بعنوان "أعمدة الشخصية المصرية السبعة" ألقاها أحمد فؤاد حسن أستاذ الأزهر ومدير عام الإدارة التعليمية بدمياط سابقًا، تناولت معنى مصر ولما هي مصر الأمصار وأم الحضارات وكيف تكونت شخصيتها بالمكان الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب وممر الحضارات المختلفة، ووصفها المؤرخون في عهد هارون الرشيد بأنها ميدان رهان وجنان نخل وبستان ونهر عجاج وصائد حر وقنص وملاح سفينة ومفازة رمل وجبل كل ذلك فى أقل من ميل مربع، كما واصل بوصف شخصية المصرى الباسل الشجاع وانتمائه لوطنه، وأنه خير أجناد الأرض، كما جاء فى وصف نبينا محمد، وفى مصر بدأت فكرة التوحيد من أيام الملك اخناتون فهي مصر التي يعشقها أبناؤها بالغربة تصل للبكاء دما بدلًا من الدموع.