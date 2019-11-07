تضاعف صادرات مصر من الوقود لإفريقيا.. السودان وإثيوبيا الأبرز

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 6 أسواق إفريقية تتنافس على استيراد المنتجات البترولية المصرية ومنتجات الصناعات الاستخراجية بين دول حوض النيل خلال عام 2018، والتي تضاعفت جملة صادراتها لهذه الدول من 25.6 مليون دولار لـ55.6 مليون دولار خلال عام.



جاءت في صدارة تلك الدول، السودان والتي استحوذت على 55.2% من صادرات مصر البترولية لدول حوض النيل، بقيمة 30.7 مليون دولار خلال 2018 مقابل 8.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 32.4 مليون دولار، يليها إثيوبيا بنسبة 26.6%، حيث ارتفعت قيمتها من 8.5 مليون دولار لـ14.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.



وتأتي دولة إريتريا في المرتبة الثالثة بنسبة 8.1% بقيمة 4.5 مليون دولار خلال 2018 مقابل 3.8 مليون دولار خلال 2017، ثم كينيا بنسبة 6.1 % بقيمة 3.4 مليون دولار خلال 2018 مقابل 2.6 مليون دولار خلال عام 2017، وتنزانيا بنسبة 0.7% بقيمة 0.4 مليون دولار خلال 2018 مقابل 0.6 مليون دولار خلال 2017.