طارق الشناوي: هيثم زكى كان يعانى فى حياته لأنه شخص "متقوقع"

كشف طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي عانى في حياته، لأنه كان شخص متقوقع بعكس والده الفنان الراحل أحمد زكي، الذي كان متفاعلًا مع المحيطين به بدرجة كبيرة، بينما هيثم كان يعيش في عالم خاص به.



وأضاف "الشناوي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه في إحدى المرات التقى هيثم خلال ذكرى والده، وتحدث معه عن أنه منعزل عن الناس، فأبلغه أنه محتفظ برقم الموبايل والده حتى يتواصل عليه مع من كانوا يحبون والده، وكان محدود العلاقات.



وروي الناقد الفني، أن بعض الفنانين كانوا يريدون أن يتواصلوا معه ولا يستطيعوا الوصول له، موضحًا أن هشام فؤاد خال "هيثم" كان يقيم معه ويرعاه، وتوفى منذ فترة، وكانت جدته هى التي تربيه، وكان "هيثم" مفتقد لأمه ولجده الذي توفى بعد والدته بفترة قليلة، وفقد جدته وخاله، وكل هذا أثر فيه، مشددًا على أن "هيثم كان شخصية تتحب".