أسقف المنيا يترأس الاجتماع الأسبوعى بكنيسة الأنبا أنطونيوس

يترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعه العام الأسبوعي، وذلك بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا.



ويشارك نيافته في صلوات العشية، بحضور كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية، ويعقبها إلقاء عظة روحية.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

