أبوشقة: تجمعنى بكل الوفديين فى الجيزة علاقات تآخى

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن مبادرة الوفد مع الوفديين والتي نستهلها بمحافظة الجيزة والتي لها في قلبى كل الحب والاحترام، حيث إني كنت رئيس اللجنة في عام 2006 وتجمعني بكل الوفديين في الجيزة علاقات تآخي وأعتز بها وأعتبرها مرحلة رئيسة من عملى السياسى».



جاء ذلك خلال لقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مع أعضاء لجنة الوفد في محافظة الجيزة، وذلك في إطار إطلاق مبادرة الوفد مع الوفديين، التي أطلقها رئيس الحزب، لتناول مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة محليات، وشيوخ ونواب.



وأضاف: "هدف مبادرة الوفد مع الوفديين هو التأكيد على أننا نعمل بسياسة الأبواب المفتوحة، خاصة أنني لست محسوبًا على أحد ولا أحد محسوب علي، وعلينا جميعا واجب وطني وهو الحفاظ على حزب الوفد الذي يشكل عمود الخيمة في الحياة السياسية والحزبية في مصر".



وأشار رئيس الوفد، إلى أن انتخابات رئاسة حزب الوفد في 30 مارس أكدت أن في الوفد رجال قادرين على حماية الحزب، خاصة أن الحزب عقيدة لدى الوفديين، لذلك فإن مبادرة الوفد مع الوفديين سوف تكون عبارة عن لقاءات مفتوحة مع الوفديين من أجل مناقشة كل الأمور التي تصب في صالح الوفد.