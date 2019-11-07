السيسى وملك البحرين يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

وصل عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، إلى القاهرة، في زيارة يبحث خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم علاقات التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رأس مستقبلي ملك البحرين بمطار القاهرة، واصطحبه إلى مقر الرئاسة لبدء فعاليات قمة مصرية - بحرينية، تتناول دعم علاقات التعاون وآخر التطورات.



يذكر أن ملك البحرين زار مصر في منتصف مايو الماضي.