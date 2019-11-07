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سياسي

خطة "وفد الجيزة" للانتخابات المقبلة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:41 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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أعلن طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الجيزة، توجيهات المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، لاستعدادات الانتخابات المقبلة في مجالس المحليات والنواب والشيوخ.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مع أعضاء لجنة الوفد في محافظة الجيزة، وذلك في إطار إطلاق مبادرة الوفد مع الوفديين، التي أطلقها رئيس الحزب، لتناول مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب".

وأوضح "تهامي" أن رئيس الحزب وجّه بأن تجري اللجنة العامة اجتماعات مع اللجان المركزية، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مجالس المحليات والشيوخ والنواب، بدءًا من 16 نوفمبر 2019.

وذكر "تهامي" أن الاجتماعات ستجرى على النحو التالي: الأسبوع الأول مع الدقي والعجوزة، والأسبوع الثاني مع أوسيم والوراق، والأسبوع الثالث مع أكتوبر أول وأكتوبر ثاني، والأسبوع الرابع أبو النمرس والجيزة، والأسبوع الخامس مع البدرشين والعياط، والأسبوع السادس مع إمبابة وكرداسة، والأسبوع السابع مع العمرانية وبولاق الدكرور، والأسبوع الثامن مع الحوامدية والجيزة، والأسبوع التاسع الاجتماع مع اللجنة العام للشباب بمحافظة الجيزة.

وأكد "تهامي" أن حركة العمل للاستعداد للانتخابات ستبدأ من الجيزة، قائلًا: "ونشاطركم الحديث بأن الجيزة ستثبت أن لديها القدرة على الفوز بعدد كبير ومهم من المقاعد، والجيزة ستتمكن من ذلك بقدرتكم".
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