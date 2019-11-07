أحمد داود ينعى هيثم أحمد زكى: مع السلامة

نعى الفنان أحمد داود، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في تغريدة على حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "داود": "إنا لله وإنا اليه راجعون.. الله يرحمك ويجمعك بكل حبايبك يا رب.. مع السلامة يا هيثم".



وكانت إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.