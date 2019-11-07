الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

فن

أحمد داود ينعى هيثم أحمد زكى: مع السلامة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:39 م
جريدة الدستور
هبه محمد
طباعة
نعى الفنان أحمد داود، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في تغريدة على حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "داود": "إنا لله وإنا اليه راجعون.. الله يرحمك ويجمعك بكل حبايبك يا رب.. مع السلامة يا هيثم".

وكانت إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تأجيل صلاة الجنازة على هيثم أحمد زكى

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة البلياتشو هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 6 ساعات

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

منذ حوالي 5 ساعات

بدء توافد الفنانين لتشييع جنازة هيثم أحمد زكى

ads

الصور

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

حقيقة تأجيل صلاة الجنازة على هيثم أحمد زكى

تصريح دفن الفنان هيثم أحمد زكى: سبب الوفاة قيد البحث (صور)

أيام زمان

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي "ابن الفنان" والوحدة؟

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

نجم الساعة

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي "ابن الفنان" والوحدة؟

الصحة

أستاذ نساء وتوليد: أمراض الغدة الدرقية تمنع الحمل

الصين تفرض حظرا على السجائر الإلكترونية

دراسة:"نقص فيتامين "D" يضعف عضلات كبار السن

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

الرئيس نيوز

بشرى سارة للعاملين بالكهرباء.. صرف منحة المولد النبوى وزيادتها

«القومي لحقوق الإنسان»: رئيس المجلس هو صاحب الحق الوحيد في تمثيله أمام الجهات الرسمية

أبرزها "البؤساء" و"مارادونا".. أهم عروض الويك إند في بانوراما الفيلم الأوروبي

خاص| خبير بالشؤون الإفريقية: 5 أسباب تثبت نجاح اجتماع واشنطن

منوعات

تميمة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة (فيديو)

تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة هيثم أحمد زكى (فيديو)

اكتشاف 800 عظمة لحيوان "الماموث" فى المكسيك

ثوران بركان "تونجا" يتسبب فى إغراق جزيرة وظهور أخرى

كشكول

وزير التعليم عن المنظومة الجديدة: "كورس علاج" لابد منه

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

وزير التعليم: رؤية 2030 بعيدة.. وسنصل إليها بتعاون جميع الأطراف

بالصور.. توافد طلابي بـ"كفر الشيخ" للمشاركة في انتخابات الاتحاد

إسلام سياسي

قصة غضب الإخوان على خالد أبو النجا بسبب تويتر

الزوجة الأولى.. أرملة البغدادي تكشف المعلومات الكاملة حول زعيم داعش

الخطة الرباعية.. التفاصيل الكاملة لتحركات الإخوان في الخارج لتحريض على الدولة المصرية

محيي عيسى: عناصر الجماعات الإسلامية يرون أنفسهم فوق النقد

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عروضًا عسكرية بمناسبة العيد الوطنى
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
المزيد

الثقافة

إقبال كبير بفعاليات الدورى الثقافى الفنى بمدارس دمياط

قصور الثقافة تتصدى للفساد الإدارى بكل أنواعه

ثقافة المنيا تناقش دور مصر فى النهوض بالقارة السمراء

محمد عبدالنبى من غرفة العنكبوت لمنصة التكريم بباريس

صفحتنا ع الفيس بوك