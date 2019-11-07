بدء لقاء "أبوشقة" بأعضاء الوفد فى الجيزة

بدأ منذ قليل لقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مع أعضاء لجنة الوفد فى محافظة الجيزة، وذلك في إطار إطلاق مبادرة الوفد مع الوفديين، التي أطلقها رئيس الحزب.



ومن المقرر أن يتناول اللقاء بحث مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب".