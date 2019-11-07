كلوديا حنا تقود حملة لمساندة متظاهرى العراق

قادت الفنانة العراقية كلوديا حنا، حملة تطوعية للتبرع بالمواد الغذائية والأدوية والملابس للمتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، لتواجه وزملاؤها الغاز المسيل للدموع أثناء تواجدهم وسط المتظاهرين لتتعرض للإغماء ويتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وقالت كلوديا، إنها ومجموعة من الإعلاميين والفنانين شعروا بضرورة دعم ومساندة هؤلاء الشباب كواجب وطنى في مطالبهم المشروعة بالإصلاح، بعدما شاهدوا حجم العنف من قبل الشرطة العراقية في التعامل مع المتظاهرين الذين يقبعون في الشوارع طيلة الأيام الماضية، وهو ما يستلزم تقديم يد المساعدة لهم حتى يستجاب لمطالبهم بإقالة الحكومة واتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية التى تعود بالنفع على المواطن العراقي الذي يعانى من الظلم والفساد.

ودعت الفنانة العراقية جميع طوائف الشعب العراقي بالاصطفاف حول هؤلاء الشباب الحر والنزول إلى ساحات التظاهر في جميع أرجاء العراق لتقديم المساعدات لهم حتى يتحقق لهم المراد.