"جهاز بدر" يصدر 28 قرارًا بغلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء

شن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة وغلق وتشميع الوحدات والمحلات التجارية المخالفة.



وأكد مندور أنه أصدر 28 قرارًا تتمثل في ٨ قرارات غلق وتشميع لمحلات تجارية مخالفة، رفع ٥ عدادات كهرباء، وعدادين مياه بالمجاورتين الاولي والثانية بالحي الأول، بالإضافة إلي تحرير ٣ محاضر بيئة وعدد ١٠ محاضر إشغال أمام العمارات السكنية.



وأشار إلى أنه تم شن الحملة بالتعاون مع المقدم حسين مدينة، رئيس قسم شرطة التعمير بمدينة بدر، رئيس مباحث تعمير وأمن الجهاز وإدارة الأحياء، لافتًا إلى أن تلك الحملات مستمرة حتى يتم القضاء نهائيًا على آخر مخالفة فى المدينة، بناءً على توجهات الدولة وسياستها الحالية فى القضاء على العشوائيات.