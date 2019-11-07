كورال أطفال مصر يستعد لحفل غنائى بجامعة القاهرة

يضع فريق كورال أطفال مصر، الترتيبات النهائية للحفل الغنائي، الذي يحييه الفريق بمسرح جامعة القاهرة الإثنين المقبل ١١ نوفمبر، ضمن مبادرة كورال أوركسترا أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، والتي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة سليم سحاب للمبدع العربي.



وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، أن الفريق يواصل تدريباته الأسبوعية الجمعة من كل أسبوع، بقيادة الموسيقار الكبير سليم سحاب في مسرح وزارة التضامن الاجتماعي.



ويتكون الفريق من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونفذ حتى الآن ٥٤ حفلًا غنائيًا؛ حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنمية مواهبهم الفنية والغنائية، ويضم الفريق ٢٥٦ ابنًا وابنة من أبناء ٣٦ دار رعاية اجتماعية، لتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.



يشار إلى، أن وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة كانتا قد أطلقتا في نهاية عام ٢٠١٥ مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر بهدف تبني الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، مع المساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.