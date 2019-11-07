تميمة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة (فيديو)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عامًا، قبل قليل، عن تميمة البطولة الإفريقية التي ستنطلق غدًا الجمعة، باستاد القاهرة وتستمر حتى 23 نوفمير الجاري.



وتقام مباراة الافتتاح بين المنتخب الأوليمبي المصري ونظيره المالي، ويشارك في البطولة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.



وتقام مباريات المجموعة الأولى باستاد القاهرة، وتضم منتخب مصر ومالي والكاميرون وغانا، أما المجموعة الثانية فتضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا، وتقام مبارياتها بملعب السلام.



وتؤهل بطولة إفريقيا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.