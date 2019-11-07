العثور على جثة مجهولة الهوية فى الأقصر

عثر أهالي مدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الخميس، على جثة شخص مجهول الهوية، تطفو فوق مياه ترعة الفارسية بالمدينة.



تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بعثور أهالي مدينة إسنا، على جثة شخص يتراوح عمره ما بين 45 و50 عامًا، تطفو فوق مياه ترعة الفارسية، دون العثور على أية أوراق بحوزته قد تكشف عن هويته.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثة لم يتم الاستدلال على أية معلومات قد تكشف عن سبب الوفاة، سواء أكان غرق أم قتل.



تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى إسنا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة للتحقيق.