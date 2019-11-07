الحكومة تطلب موظفين للعمل فى عدة تخصصات

أعلنت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، اليوم الخميس، حاجتها لخمسة موظفين للعمل سائق ثالث عن طريق الندب بالدرجة الخامسة بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية للحركة والنقل، وذلك من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بشرط الحصول على رخصة أولى أو ثانية، وأن يكون محل الإقامة القاهرة، دون التقيد بطبيعة المؤهل.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى 19 نوفمبر الجاري، حيث تقدم الطلبات باليد مستوفية جميع البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد، بمقر أكاديمية السادات للعلوم الإدارية- كورنيش النيل- مدخل المعادي.



كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن حاجتها لشغل وظائف مدير عام الإدارة العامة للأمن، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة شرق الإسكندرية، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجيزة، مدير عام الإدارة العامة لتصميم وتطوير البرامج، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ برامج الإنتاجية، رئيس الإدارة المركزية للاستشارات والتعليم المستمر، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة جنوب القاهرة، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الوجه البحري، مدير عام الإدارة العامة لمعهد تدريب الكوادر، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ برامج الهندسة الصناعية، بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بشرط إجادة كل من اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة إجادة تامة والحاسب الآلي، وقضاء مدة بينية قدرها سنتان في وظيفة من الدرجة الأدني مباشرة أو قضاء مدة 16 عاما للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف حتى 6 ديسمبر المقبل، حيث تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك بإدارة شئون الأفراد – 3 شارع الكويت – الدقي – الجيزة، مرفقًا المستندات الآتية: المؤهل الدراسي – الخبرات السابقة – الإنجازات – مقترحات التطوير – الموقف من التجنيد – صورة البطاقة – صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.