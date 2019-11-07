الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

الحكومة تطلب موظفين للعمل فى عدة تخصصات

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:28 م
أكاديمية السادات
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية
أميرة ممدوح
طباعة
أعلنت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، اليوم الخميس، حاجتها لخمسة موظفين للعمل سائق ثالث عن طريق الندب بالدرجة الخامسة بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية للحركة والنقل، وذلك من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بشرط الحصول على رخصة أولى أو ثانية، وأن يكون محل الإقامة القاهرة، دون التقيد بطبيعة المؤهل.

ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى 19 نوفمبر الجاري، حيث تقدم الطلبات باليد مستوفية جميع البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد، بمقر أكاديمية السادات للعلوم الإدارية- كورنيش النيل- مدخل المعادي.

كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن حاجتها لشغل وظائف مدير عام الإدارة العامة للأمن، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة شرق الإسكندرية، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجيزة، مدير عام الإدارة العامة لتصميم وتطوير البرامج، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ برامج الإنتاجية، رئيس الإدارة المركزية للاستشارات والتعليم المستمر، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة جنوب القاهرة، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الوجه البحري، مدير عام الإدارة العامة لمعهد تدريب الكوادر، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ برامج الهندسة الصناعية، بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بشرط إجادة كل من اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة إجادة تامة والحاسب الآلي، وقضاء مدة بينية قدرها سنتان في وظيفة من الدرجة الأدني مباشرة أو قضاء مدة 16 عاما للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف حتى 6 ديسمبر المقبل، حيث تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك بإدارة شئون الأفراد – 3 شارع الكويت – الدقي – الجيزة، مرفقًا المستندات الآتية: المؤهل الدراسي – الخبرات السابقة – الإنجازات – مقترحات التطوير – الموقف من التجنيد – صورة البطاقة – صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

النيابة تأمر بتشريح جثمان هيثم أحمد زكى لتحديد سبب الوفاة

منذ حوالي 13 ساعة

ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى: كان مريضًا منذ يومين واختفى فى شقته

منذ ساعتين و 40 دقيقة

«عايزه راجل».. سر قسوة أحمد زكى على ابنه هيثم

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تأجيل صلاة الجنازة على هيثم أحمد زكى

ads

الصور

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

حقيقة تأجيل صلاة الجنازة على هيثم أحمد زكى

تصريح دفن الفنان هيثم أحمد زكى: سبب الوفاة قيد البحث (صور)

أيام زمان

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي "ابن الفنان" والوحدة؟

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

نجم الساعة

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي "ابن الفنان" والوحدة؟

الصحة

أستاذ نساء وتوليد: أمراض الغدة الدرقية تمنع الحمل

الصين تفرض حظرا على السجائر الإلكترونية

دراسة:"نقص فيتامين "D" يضعف عضلات كبار السن

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

الرئيس نيوز

بشرى سارة للعاملين بالكهرباء.. صرف منحة المولد النبوى وزيادتها

«القومي لحقوق الإنسان»: رئيس المجلس هو صاحب الحق الوحيد في تمثيله أمام الجهات الرسمية

أبرزها "البؤساء" و"مارادونا".. أهم عروض الويك إند في بانوراما الفيلم الأوروبي

خاص| خبير بالشؤون الإفريقية: 5 أسباب تثبت نجاح اجتماع واشنطن

منوعات

تميمة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة (فيديو)

تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة هيثم أحمد زكى (فيديو)

اكتشاف 800 عظمة لحيوان "الماموث" فى المكسيك

ثوران بركان "تونجا" يتسبب فى إغراق جزيرة وظهور أخرى

كشكول

وزير التعليم عن المنظومة الجديدة: "كورس علاج" لابد منه

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

وزير التعليم: رؤية 2030 بعيدة.. وسنصل إليها بتعاون جميع الأطراف

بالصور.. توافد طلابي بـ"كفر الشيخ" للمشاركة في انتخابات الاتحاد

إسلام سياسي

قصة غضب الإخوان على خالد أبو النجا بسبب تويتر

الزوجة الأولى.. أرملة البغدادي تكشف المعلومات الكاملة حول زعيم داعش

الخطة الرباعية.. التفاصيل الكاملة لتحركات الإخوان في الخارج لتحريض على الدولة المصرية

محيي عيسى: عناصر الجماعات الإسلامية يرون أنفسهم فوق النقد

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عروضًا عسكرية بمناسبة العيد الوطنى
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
المزيد

الثقافة

إقبال كبير بفعاليات الدورى الثقافى الفنى بمدارس دمياط

قصور الثقافة تتصدى للفساد الإدارى بكل أنواعه

ثقافة المنيا تناقش دور مصر فى النهوض بالقارة السمراء

محمد عبدالنبى من غرفة العنكبوت لمنصة التكريم بباريس

صفحتنا ع الفيس بوك