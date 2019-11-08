تطوير"قاعدة العديد".. قطر تُسخر أموالها لصالح القوى الأمريكية

تواصل الدوحة إغداق أموالها لتطوير القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها، وعلى رأسها قاعدة "العديد" الامريكية الجوية التي تعهدت مؤخرًا بتطويرها وتحديث البنية التحتية الخاصة بها، رغم إنفاق قطر ما يقرب من 8 مليار دولار لتطويرها، حسبما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو الماضي.



وتمثل "قاعدة العديد" حجر الزاوية في العلاقات الأمريكية مع الدوحة، إن لم تقتصر أهميتها على استضافة القاعدة الأكبر للولايات المتحدة، وهو ما بدا جليًا في كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام أمير قطر، الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية يوليو الماضي.



وخلال حفل عشاء وزارة الخزانة الأمريكية، بحضور "تميم"، سخر الرئيس ترامب، من تحمل قطر تكلفة التوسعات الأخيرة للقاعدة الجوية الأمريكية في قطر "العديد" لكي تستضيف مزيدًا من العسكريين الأمريكيين، وسداد نفقاتها من أموال الدوحة، دون أن تدفع الولايات المتحدة شيئًا.



وقال الرئيس ترامب، في كلمته خلال مأدبة عشاء في واشنطن، أقامها وزير الخزانة الأمريكي للوفد القطري: "حسبما أفهم، تم خلال ذلك استثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليس أموالنا، وبالحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم".



وليس خاليًا من الدلالة، إعلان سلاح الجو الأمريكي، أواخر يونيو الماضي، إرسال مقاتلات من طراز F-22، لأول مرة إلى قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، وذلك في ظل التوترات المتفاقمة مع طهران.



وفي يناير 2019، اتفقت الولايات المتحدة وقطر، خلال أعمال الجولة الثانية من "مؤتمر الحوار الاستراتيجي" بين البلدين، على توسيع السلطات القطرية قاعدة "العديد"، التي تحتضن حاليًا نحو 11 ألف عسكري أمريكي.