قصور الثقافة تتصدى للفساد الإدارى بكل أنواعه

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث أقيمت محاضرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بعنوان "الفساد الإدارى" ألقتها الدكتورة نهى عثمان، أستاذ مساعد بكلية الآداب ومدرب تنمية بشرية من هيئة البورد الدولية، تناولت المحاضرة الفساد الإدارى وأنواعه وأشكال الفساد الإدارى والمالي وآليات العمل على القضاء على الفساد وطرق علاجه ومكافحته وبعض أشكال الفساد، كما تضمن الحديث أيضا عن الإبداع والتفكير والابتكار وصفات المبدعين واستراتيجيه التعامل مع معوقات الإبداع، وبالتعاون مع فرع ثقافة سوهاج عقد بيت ثقافة ساقلتة بمدرسة الساقية الثانوية بنات محاضرة بعنوان "مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال" ألقاها كل من الدكتور عبد الناصر هاشم، وتحدث عن تقنين استخدام هذه الألعاب وتقليل الفترة المستخدمة لها، والدكتورة مديحة شعبان تحدثت عن أهم المخاطر في استخدام هذه الألعاب بدون تقنين على الصحة.



ونظم قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة احتفالية المولد الشريف، تضمنت ندوة دينية بعنوان "الاحتفال بالمولد النبوى الشريف" ألقاها الشيخ محمد صالح شديد، من علماء الأزهر الشريف، تحدث عن مولد الرسول الكريم ونشأته الكريمة، وكيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالاقتداء بسنة الحبيب محمد صلي الله عليه وسلم، وتحدث عن قصة حياة أشرف الخلق أجمعين وما هي الصعاب التي واجهها وتحملها من أجل نشر رسالته الشريفة إلى العالم أجمع، كما أقيم عدد من الورش الفنية، منها ورش فنية بنادي المرأة ونادي الطفل، ورشة رسوم أطفال، ورشة أشغال فنية بالخرز، أعقب ذلك عرض فني لفرقة الموسيقى والغناء الشعبي، واختتمت الاحتفالية بفقرة التنورة، وذلك بمركز النيل.



ونفذ القصر ورشة بمدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات، تضمنت ورشة أشغال فنية بالخرز الملون وعمل ميداليات ودبدوب من الخرز تنفيذ سناء عبدالحق، وبقسم الفنون التشكيلية أقيمت ورشة سجاد يدوي لتعليم الأطفال كيفية استخدام خيوط النول اليدوي لصنع سجادة يدوية، تنفيذ الورشة الحرفي بيومي فوزي، إلى جانب ورشة الطين الأسواني وتعليم الأطفال عمل مجسمات من الفخار تنفيذ الورشة محمود فوزي.