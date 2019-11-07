النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

كشفت تحقيقات نيابة الشيخ زايد عن مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، حيث عثر على مكملات غذائية يتناولها الفنان الراحل أثناء التمرين.



ورجحت التحريات والتحقيقات، أن وراء إصابة هيثم بـ"مغص" تناوله تلك المكملات الغذائية، مع ضعف تناول الطعام، تسببت له في حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.



وأضافت التحريات والتحقيقات، أنه عقب شعور "هيثم" بالإعياء توجه إلى صيدلية واشترى كمية من الأدوية.



وكشفت التحريات والتحقيقات، عن أن العثور على جثة الفنان الراحل كانت في الواحدة صباح اليوم الخميس، وتبين سلامة منافذ ومداخل الشقة، كما عثر على متعلقاته الشخصية بجواره.