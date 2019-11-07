رئيس دير المحرق يزور مطرانية طما

استقبل نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، مساء أمس، نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق بمقر المطرانية.



رافقه في الزيارة عدد من رهبان دير المحرق، من بينهم الراهب القمص زوسيما المحرقي، والراهب القمص ثاؤفيلس المحرقي، كما كان في أستقبال الوفد مع نيافة الأنبا إسحق، القمص شنودة صموئيل والقمص هدرا لوديم والقس أرميا شوقي وسكرتارية المطرانية.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.





