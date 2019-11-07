ثقافة المنيا تناقش دور مصر فى النهوض بالقارة السمراء

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتابًا بعنوان "عبد الرحمن الجبرتي" تأليف راجي عنايت.



وأوضح مدير البيت أن الكتاب يتناول حياة أحد أهم المؤرخين المصريين لفترة أواخر الحكم العثماني لمصر واحتلال فرنسا مصر بقيادة نابليون بونابرت وحتى حكم محمد علي لمصر، كما أوضح أن الجبرتي ترجع أصوله إلى مدينة جبرت الحبشية، واستقرار أجداده بالقاهرة للتعلم بالأزهر الشريف، وكان والده أحد علماء الأزهر برواق الجبرتية وأثر ذلك على حياة الجبرتي وحبه للعلم والتعليم وميوله لتسجيل الأحداث والوقائع ومعاصرته لأحداث كثيرة في مصر وموقفه من الاحتلال الفرنسي لمصر وحكم محمد علي وذلك بمدرسة ديرمواس الرسمية لغات.

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عقد بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "دور مصر في النهوض بالقارة الإفريقية" ألقاها الدكتور هاني عطا الله، موضحا أن الدولة المصرية تنهض بالقاره السمراء" في المجالات الصحية والرياضية والثقافية، من أجل توفير حياه آمنه للجميع، أعقبها فقرة شعرية لمحمد عبد القوى حسن الذى قدم قصيدة بعنوان "أغنيلك" وأخرى بعنوان "مصر الحبيبة"، مؤكدًا على استمرار الجهود المشتركة مع الأشقاء الأفارقة في المجال التنموي، لافتًا إلى دور الدبلوماسية التى استطاعت أن تقطع شوطًا طويلًا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجه للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القاره لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا، أعقب ذلك ورشة فنية للتعبير الحر وذلك بمدرسة العدوة الابتدائية.



ستضاف بيت ثقافة مطاى طلاب مدرسة العروبة، وذلك للتعرف على الأنشطة المختلفة التى يقدمها البيت للرواد، ثم تفقدوا مكتبة الطفل وقراءة القصص والحكايات، ونظمت مكتبة أبوان الثقافية محاضرة بعنوان "ورشة تدريب عملي إجراء عملية النسخ واللصق في ويندوز" ألقاها محسب عبد الحميد بمدرسة أبوان الإعدادية.