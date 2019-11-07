هيثم أحمد زكى.. عاش يتيمًا ومات وحيدًا (فيديو)

رحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عالمنا، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ35 عامًا، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية.



ورصد موقع "الدستور"، أبرز لقطات من أفلام الفتى الأسمر التى حاظت علي شهرة واسعة وأثبتت نجاحًا كبيرًا، وحصدت له جمهورًا كبيرًا.



ورغم أن هيثم أحمد زكي عاش حياة قاسية وذاق مرارة اليتم صغيرًا بعدما توفيت والدته الفنانة هالة فؤاد، ثم والده النجم أحمد زكى، فإنه لم يستسلم وكان يحاول أن يثبت نفسه فى مجال الفن.



وبدأ مشواره الفنى خلال عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده، وقام في العام التالى ببطولة فيلم "البلياتشو"، والجماعة وكلبش2 ، وآخر أعماله علامة استفهام وفيلم الكنز2 ، دوران شبرا والسبع وصايا.



كما تتضمن مقطع الفيديو، حوارًا مؤثرًا له يتحدث عن الوحدة خلال أحد البرامج التليفزيونية قائلًا: "حقيقى إحساس الوحدة صعب جدا، حسيت بحاجات كتير مكنتش واعى ليها وأنا صغير، وأنه من الصعب على الواحد يكون لوحده وخصوصا فى هذه المهنة بيكون صعب عليه جدًا".