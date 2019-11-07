الأمين العام لمجلس النواب يستقبل السفير الصيني بالقاهرة

استقبل اليوم السيد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، السيد لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار التحضير لزيارة الوفد البرلماني الصيني برئاسة السيد وانج يانج، رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، حيث تم بحث الترتيبات النهائية لاستقبال الوفد البرلماني الصيني.



وفي هذا الإطار، أكد السيد المستشار محمود فوزي على أن مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال يقدر أهمية العلاقات البرلمانية مع الجانب الصيني، وينظر إلى هذه الزيارة باعتبارها نقطة تحول مهمة في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، ومن هذا المنطلق، أكد المستشار محمود فوزي على أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أصدر توجيهاته بشأن الإعداد الجيد لزيارة الوفد البرلماني الصيني، على نحو يليق بأهمية الضيف ومكانته لدى الجانب المصري.



جدير بالذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قام بزيارة الصين على رأس وفد برلماني، التقى خلالها بالسيد وانج يانج، رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وكبار المسئولين في الصين، وكانت زيارة ناجحة، تم خلالها مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الأخرى محل الاهتمام المشترك.



لذلك، من المتوقع أن تشكل الزيارة المقبلة للوفد البرلماني الصيني خطوة جديدة سيتم البناء عليها في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.