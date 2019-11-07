طائرة هدية.. سر صمت أردوغان على تنقيب قطر عن الغاز

نشرت فضائية "اكسترا نيوز"، مقطع فيديو من أحد البرامج التلفزيونية التركية، لزعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، ينتقد الرئيس رجب طيب أردوغان علي صمته عن تنقيب قطر عن الغاز في البحر المتوسط.



وذكرت فضائية، أن زعيم المعارضة أعلن أن السبب في صمت أردوغان هو تلقيه طائرة هدية من الدوحة، قائلًا خلال البرنامج: "هناك مثل بسيط لي فشل سياسة أردوغان في البحر المتوسط يبحث القطريين عن الغاز مع القبارصة اليونانييين".



وتسأل أوغلو:" هل قالو أى شئ للقطريين أو قالوا لهم أخرجوا من هناك؟؟، هل قالوا لاصدقائنا القطريين لماذا تبحثون عن الغاز؟.