صبرين عن وفاة هيثم أحمد زكى: وخلصت الحدوتة

نعت الفنانة صبرين، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت صبرين: "وخلصت الحدوتة أسألكم الدعاء له جميعًا".



وكانت إنجي سلامة، خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، قد أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.