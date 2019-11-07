الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

فن

صبرين عن وفاة هيثم أحمد زكى: وخلصت الحدوتة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:51 م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
هبه محمد
طباعة
نعت الفنانة صبرين، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت صبرين: "وخلصت الحدوتة أسألكم الدعاء له جميعًا".

وكانت إنجي سلامة، خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، قد أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصريح دفن الفنان هيثم أحمد زكى: سبب الوفاة قيد البحث (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل وفاة الفنان هيثم أحمد زكى

منذ ساعة و 7 دقيقة

مصر تبدأ علاج مليون إفريقى فى إريتريا خلال أيام

منذ حوالي 11 ساعة

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان هيثم أحمد زكى

ads

الصور

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام في دار الأوبرا

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

حقيقة تأجيل صلاة الجنازة على هيثم أحمد زكى

تصريح دفن الفنان هيثم أحمد زكى: سبب الوفاة قيد البحث (صور)

تفاصيل وفاة الفنان هيثم احمد زكي

أيام زمان

المبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي "ابن الفنان" والوحدة؟

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

نجم الساعة

المبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي "ابن الفنان" والوحدة؟

الصحة

الصين تفرض حظرا على السجائر الإلكترونية

دراسة:"نقص فيتامين "D" يضعف عضلات كبار السن

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

دراسة تنفى صحة تأثير "الأوميجا 3" السلبى على الحالة النفسية

الرئيس نيوز

انفوجرافيك| نتائج اجتماع واشنطن بشأن «سد النهضة»

رسائل الرؤساء في "المولد النبوي": قليل من الاحتفال كثير من السياسة

الرئيس السيسى يشارك فى قمة فرنسا- أفريقيا يونيو القادم بـ«بوردو»

بئر جديدة للغاز تنتج 80 مليون قدم مكعب يوميا

منوعات

ثوران بركان "تونجا" يتسبب فى إغراق جزيرة وظهور أخرى

بيع "كابوريا" بـ46 ألف دولار فى مزاد باليابان

وفاة ناجية من مذبحة نانجينج عن عمر 102 عامًا

شاب يعالج نفسه من الأكزيما

كشكول

وزير التعليم: رؤية 2030 بعيدة.. وسنصل إليها بتعاون جميع الأطراف

بالصور.. توافد طلابي بـ"كفر الشيخ" للمشاركة في انتخابات الاتحاد

بالصور.."زغاريد" في انتخابات الطالبات بـ"بنات عين شمس"

انطلاق الفوج الثالث من شباب الجامعات ضمن مبادرة "كل يوم جديد"

إسلام سياسي

الزوجة الأولى.. أرملة البغدادي تكشف المعلومات الكاملة حول زعيم داعش

الخطة الرباعية.. التفاصيل الكاملة لتحركات الإخوان في الخارج لتحريض على الدولة المصرية

محيي عيسى: عناصر الجماعات الإسلامية يرون أنفسهم فوق النقد

بعد مقتل أبو بكر البغدادي.. إلى أين يتجه عناصر داعش؟

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عروضًا عسكرية بمناسبة العيد الوطنى
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
المزيد

الثقافة

إهداء جائزة حسن كامى لـ"فرح الديبانى" بقصر الأمير محمد على

ورشة فنية وأمسية شعرية بقصر ثقافة قنا

التنسيق الحضارى يشارك بمعرض عن "تأثير العمارة الفرنسية على مصر"

زيارة ميدانية لأتوبيس الفن الجميل بالمتحف المصرى

صفحتنا ع الفيس بوك