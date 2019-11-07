أردوغان يشن حملات لإغلاق الحسابات المعارضة

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، بأن إدارة موقع "تويتر" أغلقت حساب بلدية ديار بكر، التي يرأسها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا.



وأوضحت الفضائية أن موقع "تويتر" حجب حسابات رئاسة بلدية تابعة لأردوغان بسبب "حسابات زائفة"، تم استخدامها لزيادة عدد المتابعين.



يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه حكومة "العدالة والتنمية"، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، حملات لإغلاق جميع الحسابات المعارضة له علي مواقع التواصل الاجتماعي.