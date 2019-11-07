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عالم

سفير مصر بأثينا يبحث فرص الاستثمار بين اليونان والدول العربية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:41 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ألفت الكحلي
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شارك السفير إسماعيل خيرت، سفير جمهورية مصر العربية في اليونان، في فعالية اقتصادية لـشرح ومنـاقشة فرص التــجارة والاستثمار فيما بين اليونان والبلدان العربية، بحضور كل من وزير التـنمية والاستثـمار اليونانى، وسفراء الدول العربية المعتمدين في أثينا، وعدد كبير من رجــال الأعمال وممثلى الشركات اليــونــانيــة الكبرى العــاملة والمهتــمة بالتــجارة والاستــثمار فى الدول العربية، وذلك بدعوة من رشاد مبجر، أمين عام الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية.

هذا، وقد قام السفير المصري لدي اليــونان بالرد على استــفسارات رجال الأعمال وممثـلي الشركات اليونــانيــة المهتمة بالتـعرف على فرص التجارة والاستثـمار فى مصر، مستعرضًا المشروعات التنموية الجارية فى مصر، لا سيـــما مشروع العــاصمة الإداريـــة الجــديــدة، وما يــتضمنه من فرص متـاحة للمستــثـمرين العرب والأجـانـــب، وكذلك المشروعات الجارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما شدد السفير المصري على الاهتـــمام بتـوفير كل المعلومات الخـاصة بتلك المشروعات أمــام المستثمرين، وتـوضيح التـــسهيلات والمزايـا الخـــاصة بكل مشروع، مشيرًا إلى أنه من الممكن الاطلاع على تلك المعلومات من خلال تــواصل رجـال الأعمال والشركـات اليـــــونانية مع السفارة المصرية ومكتبها التجاري بأثينا.

وعدد السفير إسماعيل خيرت أوجه التعاون التجارى والاقتصادى القائمة بين مصر واليونان على المستويين الثنائي والمتعدد، والتي تـمثلت آخر مظاهرها فى مشاركة وفد يونانى كبير، برئــاسة سكرتـير عـام وزراة الطـاقة والبيئة اليونانية يوم 5 الجاري في الاجتماع الذى عُقد بالقاهرة والخاص بمنتدى شرق المتوسط للغاز الطبيعى، الذى يُعد نقطة انطلاق لتحويل منــطقة شرق المتــوسط إلى مركز كبيـر مصدر للغـاز الطبيعى، وهو ما تــسعى مصر والدول الأعضاء في المنـتـدى إلى تحقيــقه فى الفتـرة القــادمة، فضلًا عن مشروعات ثـنائــية أخرى فى مجــالات متـعددة. وأوضح السفير المصري إمكانية الاستــفادة بالخبــرة اليــونــانية فى مجــال محطــات تحلية الميـاه، وهو المجـال الذي تـــوليه مصر أهميـة كبـيـرة وتتــعــاون بـشــأنه بـالفـعل مع عدد كبـير من الشركــات الأوروبية المختلفة ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.

كما أشار سفير مصر لدي اليونان في إحدى مداخلاته إلى أهميـة التـعاون الاقتـصادى والتـجارى الذي يـمكن العمل على تــحقيقه على المستـوى الثلاثى بين مصر واليـونـان وإفريقيا فى الفترة القـادمة، فضلًا عن فرص التعاون الثلاثى مع دول من داخل وخارج منطقة شرق المتوسط.
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