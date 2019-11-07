البابا تواضروس يستقبل راهبتى دير العذراء والقديسة فيرينا بسيدنى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة الراهبة كاترينا القديسة دميانة والراهبة أليصابات.

وتأتي هذه الزيارة إلى البابا تواضروس الثاني، قبل عودتهن إلى ديرهن بأستراليا.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الاقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول الماكولات البحرية والأسماك، فيما عدى يومي الأربعاء والجمعة.



