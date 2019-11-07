حاتم خاطر يحصد "جائزة رواد العمل التطوعى لعام 2019"

حصل الدكتور حاتم خاطر، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية - مؤسسة أهلية غير هادفة للربح- على جائزة رواد العمل التطوعي لعام 2019، خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي يعقد سنويًا بالتعاون بين الجامعة العربية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تقديرًا لدوره في دعم العمل التطوعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتقديرًا لإسهاماته في دعم العمل التطوعي من خلال المشاركة في تأسيس وإدارة العديد من المؤسسات التنموية منها بنك الطعام وبنك الشفاء وبنك الكساء وصولًا إلى مؤسسة تروس مصر للتنمية، التي تعمل على مساندة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع تناغم التي أطلقته في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، ويسعى لرفع كفاءة كل المرافق والخدمات وتنمية الإنسان في جميع القرى والنجوع التي تتبع المركز، ليعد بذلك أول وأكبر مشروع تنمية متكامل يقدم من خلال مؤسسات المجتمع المدني على مستوى العالم.



وتحدث خاطر خلال كلمته في الجلسة الرئيسية التي نظمتها مؤسسة سفراء العمل التطوعي، عن أهمية وتأثير العمل التطوعي على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية المستدامة، خاصة أن المجتمع المدني يلعب دورًا كبيرًا في دعم جهود الدولة من خلال المساهمة في تلبية جزء من الاحتياجات الأساسية للمجتمع، إضافة إلى العمل على القضاء على بعض المشكلات من خلال تكثيف الجهود لتوحيد الجهود وشحذ الهمم لدى أطراف المجتمع كافة، للقضاء على إحدى المشكلات، الأمر الذي يلقي بظلاله على تعظيم فرص الحكومات لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن المجتمع المدني يتشارك في تحقيق هذه الأهداف من خلال الأدوات والإمكانات، فضلًا عن حملات التثقيف والتوعية نحو القضايا والموضوعات المختلفة.



كما أطلق مبادرة "تطوع لمدة ساعة"، مؤكدًا أنها الكنز الخفي لتحقيق الكثير من النجاحات، خاصة أن عدد سكان الوطن العربي من البالغين يصل لـ246 مليون نسمة من أصل 411 مليون مواطن عربي، وبما أن متوسط أجر العامل في الساعة يبلغ ٦.٥ دولار، فإن إجمالي أثر التطوع سيصل إلى 76.752.000.000 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد قدرة التطوع على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المساهمة الحقيقية في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة وبيئة الإنسان في مختلف المجالات.



واستعرض رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية تجربة المؤسسة التي تنطلق من رؤيتها التي تعمل على التشبيك بين الأطراف المختلفة لإيجاد الأفكار والحلول المتكاملة لكل المشكلات التي تواجه المجتمع في النطاقات الجغرافية المحددة، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه حاليًا في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، تحت اسم "تناغم" وهو أول مشروع غير حكومى يهدف لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة من خلال 32 محور تغطي كل المحاور التي يحتاجها ويتعامل معها الإنسان والمرافق كافة، وصولًا لتحقيق التنمية والتثقيف والتوعية للإنسان، انطلاقًا من القناعة بأن التنمية الحقيقية تبدأ من تنمية الإنسان وتثقيفه وتوعيته أولًا.