الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

سياسي

حاتم خاطر يحصد "جائزة رواد العمل التطوعى لعام 2019"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:32 م
الدكتور حاتم خاطر
الدكتور حاتم خاطر
محمد الشريف
طباعة
حصل الدكتور حاتم خاطر، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية - مؤسسة أهلية غير هادفة للربح- على جائزة رواد العمل التطوعي لعام 2019، خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي يعقد سنويًا بالتعاون بين الجامعة العربية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تقديرًا لدوره في دعم العمل التطوعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتقديرًا لإسهاماته في دعم العمل التطوعي من خلال المشاركة في تأسيس وإدارة العديد من المؤسسات التنموية منها بنك الطعام وبنك الشفاء وبنك الكساء وصولًا إلى مؤسسة تروس مصر للتنمية، التي تعمل على مساندة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع تناغم التي أطلقته في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، ويسعى لرفع كفاءة كل المرافق والخدمات وتنمية الإنسان في جميع القرى والنجوع التي تتبع المركز، ليعد بذلك أول وأكبر مشروع تنمية متكامل يقدم من خلال مؤسسات المجتمع المدني على مستوى العالم.

وتحدث خاطر خلال كلمته في الجلسة الرئيسية التي نظمتها مؤسسة سفراء العمل التطوعي، عن أهمية وتأثير العمل التطوعي على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية المستدامة، خاصة أن المجتمع المدني يلعب دورًا كبيرًا في دعم جهود الدولة من خلال المساهمة في تلبية جزء من الاحتياجات الأساسية للمجتمع، إضافة إلى العمل على القضاء على بعض المشكلات من خلال تكثيف الجهود لتوحيد الجهود وشحذ الهمم لدى أطراف المجتمع كافة، للقضاء على إحدى المشكلات، الأمر الذي يلقي بظلاله على تعظيم فرص الحكومات لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن المجتمع المدني يتشارك في تحقيق هذه الأهداف من خلال الأدوات والإمكانات، فضلًا عن حملات التثقيف والتوعية نحو القضايا والموضوعات المختلفة.

كما أطلق مبادرة "تطوع لمدة ساعة"، مؤكدًا أنها الكنز الخفي لتحقيق الكثير من النجاحات، خاصة أن عدد سكان الوطن العربي من البالغين يصل لـ246 مليون نسمة من أصل 411 مليون مواطن عربي، وبما أن متوسط أجر العامل في الساعة يبلغ ٦.٥ دولار، فإن إجمالي أثر التطوع سيصل إلى 76.752.000.000 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد قدرة التطوع على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المساهمة الحقيقية في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة وبيئة الإنسان في مختلف المجالات.

واستعرض رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية تجربة المؤسسة التي تنطلق من رؤيتها التي تعمل على التشبيك بين الأطراف المختلفة لإيجاد الأفكار والحلول المتكاملة لكل المشكلات التي تواجه المجتمع في النطاقات الجغرافية المحددة، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه حاليًا في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، تحت اسم "تناغم" وهو أول مشروع غير حكومى يهدف لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة من خلال 32 محور تغطي كل المحاور التي يحتاجها ويتعامل معها الإنسان والمرافق كافة، وصولًا لتحقيق التنمية والتثقيف والتوعية للإنسان، انطلاقًا من القناعة بأن التنمية الحقيقية تبدأ من تنمية الإنسان وتثقيفه وتوعيته أولًا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

«عايزه راجل».. سر قسوة أحمد زكى على ابنه هيثم

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل وفاة الفنان هيثم احمد زكي

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة تشريح جثمان هيثم أحمد زكى

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصريح دفن الفنان هيثم أحمد زكى: سبب الوفاة قيد البحث (صور)

ads

الصور

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام في دار الأوبرا

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

حقيقة تأجيل صلاة الجنازة على هيثم أحمد زكى

تصريح دفن الفنان هيثم أحمد زكى: سبب الوفاة قيد البحث (صور)

تفاصيل وفاة الفنان هيثم احمد زكي

أيام زمان

المبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي "ابن الفنان" والوحدة؟

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

نجم الساعة

المبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي "ابن الفنان" والوحدة؟

الصحة

الصين تفرض حظرا على السجائر الإلكترونية

دراسة:"نقص فيتامين "D" يضعف عضلات كبار السن

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

دراسة تنفى صحة تأثير "الأوميجا 3" السلبى على الحالة النفسية

الرئيس نيوز

انفوجرافيك| نتائج اجتماع واشنطن بشأن «سد النهضة»

رسائل الرؤساء في "المولد النبوي": قليل من الاحتفال كثير من السياسة

الرئيس السيسى يشارك فى قمة فرنسا- أفريقيا يونيو القادم بـ«بوردو»

بئر جديدة للغاز تنتج 80 مليون قدم مكعب يوميا

منوعات

ثوران بركان "تونجا" يتسبب فى إغراق جزيرة وظهور أخرى

بيع "كابوريا" بـ46 ألف دولار فى مزاد باليابان

وفاة ناجية من مذبحة نانجينج عن عمر 102 عامًا

شاب يعالج نفسه من الأكزيما

كشكول

وزير التعليم: رؤية 2030 بعيدة.. وسنصل إليها بتعاون جميع الأطراف

بالصور.. توافد طلابي بـ"كفر الشيخ" للمشاركة في انتخابات الاتحاد

بالصور.."زغاريد" في انتخابات الطالبات بـ"بنات عين شمس"

انطلاق الفوج الثالث من شباب الجامعات ضمن مبادرة "كل يوم جديد"

إسلام سياسي

الزوجة الأولى.. أرملة البغدادي تكشف المعلومات الكاملة حول زعيم داعش

الخطة الرباعية.. التفاصيل الكاملة لتحركات الإخوان في الخارج لتحريض على الدولة المصرية

محيي عيسى: عناصر الجماعات الإسلامية يرون أنفسهم فوق النقد

بعد مقتل أبو بكر البغدادي.. إلى أين يتجه عناصر داعش؟

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عروضًا عسكرية بمناسبة العيد الوطنى
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
المزيد

الثقافة

إهداء جائزة حسن كامى لـ"فرح الديبانى" بقصر الأمير محمد على

ورشة فنية وأمسية شعرية بقصر ثقافة قنا

التنسيق الحضارى يشارك بمعرض عن "تأثير العمارة الفرنسية على مصر"

زيارة ميدانية لأتوبيس الفن الجميل بالمتحف المصرى

صفحتنا ع الفيس بوك