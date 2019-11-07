"مستقبل وطن" يختتم نهائى دورى الحزب لكرة القدم فى بنى سويف

اختتم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة بني سويف، فعاليات دوري مستقبل وطن، الموسم الثاني، لكرة القدم، على مستوى المحافظة، بمشاركة فريقي دنديل وتلت، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك فى الصالة المغطاة بإستاد المحافظة.



وشهد حفل نهائي الدوري حضور كل من، النائب مجدى بيومى، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، والنائب حسام العمدة، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب عبد الله مبروك، والنائبة ميرفت ميشيل، أمينة الإعلام بالمحافظة، والنائبة نهى الحميلى، وأحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب بالأمانة المركزية والمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



بدأت فعاليات حفل المباراة النهائية، بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة عدد من آيات الذكر الحكيم.



وانتهت المباراة النهائية بفوز فريق دنديل ممثلا لمركز ناصر، على فريق تلت ممثلا لمركز الفشن، بهدف نظيف مقابل لا شىء، ليكون "دنديل" متوجًا بطلًا لدوري مستقبل وطن على مستوى محافظة بنى سويف.



وقدم النائب مجدى بيومى، أمين شئون لجنة السياحة والآثار بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا الحدث الرياضي الذي يستهدف تنمية الروح التنافسية بين شباب المحافظة وتقوية التلاحم الوطني فيما بينهم، مؤكدًا على دعمه الدائم لكل الأنشطة التي تعمل على اكتشاف مواهب وقدرات الشباب للعمل على تنميتها ورعايتها.



ومن جانبه، أضاف النائب حسام العمدة، أمين الحزب بالمحافظة، أن فعاليات دوري مستقبل وطن، تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب وتعزيزًا لدور الرياضة في المجتمع، والاهتمام بالأجيال القادمة، وإتاحة الفرص للموهوبين كرويًا في تغيير حياتهم للأفضل.